Россия не должна платить по долгам, заявили в Совфеде

В Совфеде заявили, что Россия не обязана платить долг по взносам в бюджет ПАСЕ за 2017-2018 годы, так как делегация не принимала участие в работе в это время. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, решение о взносе будет принимать МИД РФ и Минфин.

Отмечается, что Россия должна €55 млн в бюджет Совета Европы.

Ранее Россия пообещала расплатиться с долгом перед Советом Европы.