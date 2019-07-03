Премьер Нидерландов провел секретный разговор с Путиным о МН17

Нидерландский премьер Марк Рютте встретился с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20. Они обсудили МН17, передает NLTimes.

Как заявил нидерландский премьер, для них и ряда других стран случившиеся до сих пор «открытая рана».

О чем именно говорили Рютте с Путиным, не сообщается, так как переговоры велись приватно, а тема была «чрезвычайно деликатной».

Ранее Минобороны направило Нидерландам данные о сбившей MH17 украинской ракете.