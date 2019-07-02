Зеленского назвали очередным Наполеоном

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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является «очередным Наполеоном». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы получили очередного Наполеона, который не занимается страной», — сказал Рабинович.

По его словам, Зеленский бредит «всякой агрессией» и не собирается устанавливать мир в Донбассе.

Он также добавил, что Зеленских не будет выполнять свои предвыборные обещания.

Ранее сообщалось, что Зеленский связал санкции против России и конфликт в Донбассе.