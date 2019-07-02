Зеленского назвали очередным Наполеоном
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является «очередным Наполеоном». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы получили очередного Наполеона, который не занимается страной», — сказал Рабинович.
По его словам, Зеленский бредит «всякой агрессией» и не собирается устанавливать мир в Донбассе.
Он также добавил, что Зеленских не будет выполнять свои предвыборные обещания.
Ранее сообщалось, что Зеленский связал санкции против России и конфликт в Донбассе.