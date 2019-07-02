Ирак отказался дружить с США против Ирана
Зампостпреда России при ООН Владимир Сафронков заявил, что Ирак не собирается «дружить» с США против Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, власти Ирака намерены поддерживать нормальные отношения с США и Ираном.
Он также добавил, что внешняя политика Ирака строится на том, что нет альтернативы добрососедству.
Сафронков подчеркнул, что США проводят «непростые разговоры» с Ираком из-за Ирана.
Ранее сообщалось, что Иран пообещал уничтожить Израиль в случае атаки США.