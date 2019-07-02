Стало известно о новых протестах на Майдане

Украинские активисты заявили, что организуют новые акции протеста на Майдане, сообщают местные СМИ.

Причиной стало решение местного ЦИКа о регистрации украинского видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на выборах в Верховную раду.

Активистов также не устроила кандидатура бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева.

Организаторы акции заявили, что кандидаты не жили последние 5 лет в Украине и по закону вообще не имели никаких шансов быть зарегистрированными.