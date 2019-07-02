Путин дал поручение на благо жителей Украины
Президент России Владимир Путин поручил МВД проанализировать практику получения российского гражданства в упрощенном порядке. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, Путин поручил ведомству, в частности, внести предложения по гражданам Украины, которые желают получить гражданство России.
Как отмечается, речь идет о возможном предоставлении украинцам дополнительных преференций.
При этом срок выполнения поручения обозначен до 1 августа 2019 года.
Ранее сообщалось, что ЕС может не признать выдаваемые жителям Донбасса паспорта России.