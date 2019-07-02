Путин дал поручение на благо жителей Украины

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Президент России Владимир Путин поручил МВД проанализировать практику получения российского гражданства в упрощенном порядке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Путин поручил ведомству, в частности, внести предложения по гражданам Украины, которые желают получить гражданство России.

Как отмечается, речь идет о возможном предоставлении украинцам дополнительных преференций.

При этом срок выполнения поручения обозначен до 1 августа 2019 года.

Ранее сообщалось, что ЕС может не признать выдаваемые жителям Донбасса паспорта России.