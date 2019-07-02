Украинский блогер стал кандидатом на выборах в Раду

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ЦИК Украины зарегистрировал украинского видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, украинский ЦИК зарегистрировал Шария во исполнение решения Верховного суда.

Как отмечается, Шарий был объявлен во всеукраинский розыск и заочно арестован в 2012 году.

При этом суд отменил заочный арест блогера только в апреле текущего года.

Ранее Шарий заявил, что может создать политическую партию и поучаствовать в выборах в Раду.