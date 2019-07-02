Украинский блогер стал кандидатом на выборах в Раду
ЦИК Украины зарегистрировал украинского видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, украинский ЦИК зарегистрировал Шария во исполнение решения Верховного суда.
Как отмечается, Шарий был объявлен во всеукраинский розыск и заочно арестован в 2012 году.
При этом суд отменил заочный арест блогера только в апреле текущего года.
Ранее Шарий заявил, что может создать политическую партию и поучаствовать в выборах в Раду.