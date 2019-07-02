К прямому диалогу Киева с Донбассом призвали в Раде

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Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что Киеву следует начать прямые переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, только при таком раскладе переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе могут дать результат.

В качестве примера он вспомнил итоги переговоров, которые состоялись между главой политсовета партии Виктором Медведчуком и главами республик.

Он пояснил, что результат был уже на следующий день — четверо украинцев были освобождены из плена.

В конце он выразил недоумение, почему украинский лидер Владимир Зеленский не пытается выйти на прямые переговоры, чтобы договориться об обмене пленными.

Ранее Медведчук призвал власти Украины заняться обменом пленных.