Зеленский повторно попросил Раду заменить Климкина

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Украинский лидер Владимир Зеленский повторно попросил Раду рассмотреть вопрос относительно отставки министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента страны.

Как отмечается, Зеленский попросил назначить вместо Климкина Вадима Пристайко.

Уточняется, что глава государства призвал парламент рассмотреть этот вопрос как можно скорее.

Ранее сообщалось, что Зеленский попросил уволить Климкина. Однако тогда Рада не приняла предложение украинского лидера.