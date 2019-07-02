Итальянский тракторист нарисовал на поле князя Владимира к визиту Путина

Итальянский художник Дарио Гамбарин нарисовал на поле князя Владимира к предстоящему визиту президента России Владимира Путина в Ватикан, сообщает РИА «Новости».

Художник известен своим необычным видением творческого процесса, так как вместо полотна и кисточек он использует трактор и большое поле.

Гамбарин признался, что хотел сделать подарок российскому лидеру, потому что в 2013 году при встрече с папой Франциском Путин подарил ему икону Владимирской Богоматери.

Портрет получился примерно 200 метров в длину, площадью 24 тысячи кв. м.

Ранее сообщалось, что на китайских рынках стали массово скупать белый термос, который похож на термокружку президента России Владимира Путина.