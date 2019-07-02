Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального

Вице-спикер Мосгордумы Андрей Метельский отреагировал на расследование ФБК Алексея Навального в отношении его семьи и пообещал обратиться в суд, передает RNS.

Он назвал содержащиеся в расследовании обвинения ложными, и заявил, что готовит соответствующие иски в защиту девой репутации.

Метельский добавил, что не станет терпеть беспочвенные обвинения в свой адрес и адрес своей семьи.

Он подчеркнул, что вся недвижимость, упомянутая в расследовании, была приобретена на законных основаниях.