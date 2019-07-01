Грузия сменит посла на Украине

В грузинском МИД заявили, что на место посла Грузии на Украине назначат нового человека, сообщает «Грузия Online».

Как отмечается, министерство Грузии отозвало посла Гелу Думбадзе.

В МИД Грузии пояснили, что посла отозвали с целью назначения его на другую должность.

Теперь место посла Грузии на украинской территории займет один из двух претендентов: бывший посол Грузии Григол Катамадзе и занимавший должность посла Грузии в Азербайджане Теймураз Шарашенидзе.

Гела Думбадзе был послом с 15 июня 2017 года.