Зеленского обвинили в сведении счетов с Климкиным
Украинский вице-премьер Павел Розенко назвал безосновательными требование президента страны Владимира Зеленского привлечь к ответственности главу МИД Павла Климкина. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Розенко также отметил, что Зеленский занимается «сведением счетов».
Вице-премьер добавил, что нота украинского МИД в адрес российского департамента является проявлением профессионализма, а также является «своевременной» и «правильной».
Он заявил, что освобождение украинских моряков не должно зависеть от договоренностей с Кремлем, и должно пройти как можно скорее.
Ранее сообщалось, что 1 июля, Зеленский выступил с просьбой к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности за «несогласование» своих действий.