Путин назначил нового посла России в Черногории

Президент России Владимир Путин освободил от должности российского посла в Черногории Сергея Грицая и назначил другого дипломата. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Путин 1 июля подписал указ, согласно которому, должность посла получил Владислав Масленников.

Ранее сообщалось, что Путин назначил нового посла России в Белоруссии на место Михаила Бабича, на которого множество раз жаловался белорусский лидер Александр Лукашенко.

Бабич был российским послом и представителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссии с 24 августа 2018 года.