Путин назначил нового посла России в Черногории
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Президент России Владимир Путин освободил от должности российского посла в Черногории Сергея Грицая и назначил другого дипломата. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Путин 1 июля подписал указ, согласно которому, должность посла получил Владислав Масленников.
Ранее сообщалось, что Путин назначил нового посла России в Белоруссии на место Михаила Бабича, на которого множество раз жаловался белорусский лидер Александр Лукашенко.
Бабич был российским послом и представителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссии с 24 августа 2018 года.