В Кремле заявили о вреде позиции властей Грузии отношениям с РФ

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что заявления Тбилиси не способствуют нормализации отношений между двумя странами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам чиновника, российская сторона отрицательно воспринимает исполненные «духом русофобства» заявления грузинского руководства.

«Мы считаем, что подобные действия не способствуют приближению нас на выход на траекторию нормализации отношений», — заявил Песков.

Он добавил, что в России любят, ценят и уважают грузинский народ, но не готовы воспринимать действия экстремистов и националистов, если она направлены против российских парламентариев.

Ранее сообщалось, что об опасности гастролей в Грузии предупредили в Кремле.