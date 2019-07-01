Посол рассказала о «химии» между Макроном и Зеленским

Президент Украины Владимира Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон нашли общий язык, между ними сложились доверительные отношения. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам французского посла на территории Украины Изабель Дюмон, фундаментом для доверительных отношений, которые она могла наблюдать между главами государств, стало то, что Макрон принял Зеленского до избрания на пост президента, 12 апреля.

«Я уже дважды имела возможность видеть ту «химию», которая между ними есть на межличностном уровне», — сказала Дюмон.

Она заметила, что оба политика являются нетипичными фигурами в политической сфере своих стран.

Ранее на Украине сочли поездку Зеленского в Европу провалом.