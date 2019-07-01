Украину ждет развал из-за действий Порошенко
Глава украинской партии «Незалежность» Анатолий Могилев заявил, что экс-президент страны Петр Порошенко виноват в саботаже, который может вызвать развал страны. Об этом сообщает NewsOne.
По его мнению, команда бывшего главы государства была непрофессиональной и бездеятельной.
«Надо убирать остатки старой власти и консолидировать профессионалов», — заявил Могилев.
Он добавил, что они должны развивать Украину и восстанавливать мир. Могилев призвал воздержаться от критики действующего президента страны Владимира Зеленского, так как он находится у власти только месяц.
Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что жители Украины ошиблись, когда отдали свои голоса за Владимира Зеленского на выборах президента.