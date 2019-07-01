Тимошенко отказалась идти на гей-парад в Киеве
Депутат Верховной рады Григорий Немыря объяснил, почему глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не пошла на гей-парад в Киеве. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, «Марш равенства» не входит «в рамки» Тимошенко.
«Есть те рамки, которые каждый для себя определяет», — добавил Немыря.
Он также подчеркнул, что политика недискриминации должна применяться ко всем без исключений.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не посетил «Марш равенства» в Киеве.