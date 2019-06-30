Новую выходку против России задумали в ПАСЕ

В Польше сообщили, что семь стран готовят резолюцию против возвращения России в ПАСЕ. Об этом заявил маршал польского Сената Станислав Карчевский, сообщает «Польское радио».

Помимо Польши с резолюцией выступят Украина, Грузия, Литва, Латвия, Эстония и Словакия.

«Мы все возмущены этой ситуацией. Мы говорили о проведении совместной встречи как можно скорее», — заявил Карчевский.

Представители стран, встретились на празднование 450-летия подписания Люблинской унии.

Ранее сообщалось, что Эстония проголосует за демарш из ПАСЕ после возвращения России.