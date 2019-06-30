Рада снова рассмотрит отставку Климкина

Руководитель комитета Рады по иностранным делам Анна Голко заявила, что комитет еще раз рассмотрит вопрос относительно увольнения главы украинского МИДа Павла Климкина. Об этом она написала в своем твиттере.

По ее словам, в понедельник, 1 июля, состоится заседание комитета по иностранным делам, где депутаты обсудят ряд вопросов.

Она отметила, что один из вопросов на повестке дня — снятие с должности Климкина и назначение на его должность Пристайко.

Кроме того, уточнила Голко, депутаты обсудят сложившуюся ситуацию в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и возможный отзыв украинской делегации в организацию.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский вновь попросил уволить Климкина.