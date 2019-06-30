Рада снова рассмотрит отставку Климкина
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Руководитель комитета Рады по иностранным делам Анна Голко заявила, что комитет еще раз рассмотрит вопрос относительно увольнения главы украинского МИДа Павла Климкина. Об этом она написала в своем твиттере.
По ее словам, в понедельник, 1 июля, состоится заседание комитета по иностранным делам, где депутаты обсудят ряд вопросов.
Она отметила, что один из вопросов на повестке дня — снятие с должности Климкина и назначение на его должность Пристайко.
Кроме того, уточнила Голко, депутаты обсудят сложившуюся ситуацию в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и возможный отзыв украинской делегации в организацию.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский вновь попросил уволить Климкина.