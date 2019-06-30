Неизвестные облили краской офис партии Бойко

Член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик заявил, что неизвестные облили красной краской офис лидера политсилы Юрия Бойко в Харькове. Об этом он написал в фейсбуке.

По его словам, это уже не первое нападение, и партия не успевает устранить последствия от прошлого погрома.

«Достали! Ломать и вредить — это не создавать! Ведь «зло», которое вы делаете, вернется к вам!», — отметил Лесик.

Он отметил, что члены партии написали заявление и предоставили следствию фотографии предполагаемых преступников.

Согласно заявлению пресс-службы партии, неизвестные сначала хотели выломать двери офиса. Однако, когда у них ничего не вышло, они облили фасад здания краской и убежали.

Ранее сообщалось, что Бойко намерен бороться за автономию для Донбасса в составе Украины.