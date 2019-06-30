Последствия ассоциации с ЕС для Украины перечислил депутат Рады

Депутат Рады Михаил Поплавский заявил, что существуют последствия для Украины от соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Об этом пишут украинские СМИ.

По мнению депутата, страны Евросоюза думают только о том, как бы воспользоваться украинской стороной. Он обратил внимание на продукты питания в стране. По словам Поплавского, то, что в настоящее время едят жители страны --«химия» и «смерть».

«Посмотрите, чем забита продукция заграницей? Необходимо создать такую модель, чтобы село, как раньше было», — добавил Поплавский.

Депутат подчеркнул, что это соглашение вредит стране, так как в ЕС «никто не думает об Украине».

Ранее сообщалось, что глава украинского МИД Павел Климкин назвал главную проблему Украины.