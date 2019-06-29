Суд заблокировал выделенные Пентагоном деньги на стену на границе с Мексикой

Федеральный суд в Калифорнии заблокировал выделенные Пентагоном средства на возведение стены на границе Соединенных Штатов с Мексикой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Суд принял решение не выделять $2,5 млрд. из бюджета минобороны страны на стену, как этого хотел глава страны Дональд Трамп.

Узнав об этом решении, Трамп пообещал немедленно подать апелляцию.

«Думаю, что выиграем ее», — добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что суд запретил Трампу строить стену с Мексикой за счет бюджета США.