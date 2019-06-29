Названо условие расплаты России перед Советом Европы

Заместитель главы российского минфина Сергей Сторчак рассказал, когда страна расплатится с долгами перед СЕ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сторчак отметил, что Россия сможет выплатить все взносы только после того, как СЕ создаст «дорожную карту». Однако ее все еще нет и пока решение не появится на бумаге, российская сторона «никому ничего не должна».

«Должны тогда, когда подписан документ, протокол, меморандум о взаимопонимании, тогда возникают обязательства», — добавил Сторчак.

Он отметил, что в настоящее время стороны уже назначили сумму платежей, но это «еще ничего не значит».

Сторчак подчеркнул, что Россия расплатится перед Советом Европы, когда все нюансы будут урегулированы. В частности, после назначения графика, порядка и маршрута платежа.

Ранее в ПАСЕ поставили условия России для возвращения.