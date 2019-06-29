Страны БРИКС готовы помочь Венесуэле побороть кризис

Заместитель главы российского минфина Сергей Сторчак заявил, что страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) готовы помочь венесуэльской стороне справиться с кризисом, передает Reuters.

Сторчак рассказал, что страны БРИКС обсудили на полях G20 все происходящее в Венесуэле.

«Объединение БРИКС по мере возможности будет содействовать урегулированию этого процесса», — отметил Сторчак.

Ранее президент США Дональд Трамп в рамках пресс-конференции по итогам саммита G20 рассказал о том, что может изменить подход к Венесуэле.

Он также рассказал, что обсуждал конфликт в Венесуэле почти с каждым лидером G20.