Страны БРИКС готовы помочь Венесуэле побороть кризис

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Президент России Владимир Путин во время совместного фотографирования лидеров БРИКС. Слева... Президент России Владимир Путин во время совместного фотографирования лидеров БРИКС. Слева...
Президент России Владимир Путин во время совместного фотографирования лидеров БРИКС. Слева...
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Заместитель главы российского минфина Сергей Сторчак заявил, что страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) готовы помочь венесуэльской стороне справиться с кризисом, передает Reuters.

Сторчак рассказал, что страны БРИКС обсудили на полях G20 все происходящее в Венесуэле.

«Объединение БРИКС по мере возможности будет содействовать урегулированию этого процесса», — отметил Сторчак.

Ранее президент США Дональд Трамп в рамках пресс-конференции по итогам саммита G20 рассказал о том, что может изменить подход к Венесуэле.

Он также рассказал, что обсуждал конфликт в Венесуэле почти с каждым лидером G20.