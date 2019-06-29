Путин высказался о встрече с Трампом
Российский президент Владимир Путин высказался о встрече с главой США Дональдом Трампом на G20, сообщает РИА «Новости».
По его словам, их встреча была деловой и прагматичной. Он положительно оценил общение с Трампом.
Они обсудили вопросы торговли между странами, а также ситуации в различный регионах мира.
Встреча двух лидеров прошла 28 июня в Осаке.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров оценил встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на саммите G20.