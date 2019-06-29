Путин высказался о встрече с Трампом

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Российский президент Владимир Путин высказался о встрече с главой США Дональдом Трампом на G20, сообщает РИА «Новости».

По его словам, их встреча была деловой и прагматичной. Он положительно оценил общение с Трампом.

Они обсудили вопросы торговли между странами, а также ситуации в различный регионах мира.

Встреча двух лидеров прошла 28 июня в Осаке.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров оценил встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на саммите G20.