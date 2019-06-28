Эксперт оценил демарш Жириновского по поводу назначения Капитанова в Смольный
Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский прокомментировал недовольство Владимира Жириновского касательно назначения Олега Капитанова врио губернатора Петербурга Александром Бегловым на пост главы комитета по межнациональным отношениям в Смольном.
«Это очень странное и позднее возмущение со стороны Жириновского. Это та ситуация, когда конструктивные интересы вступают в конфликт с борьбой за политическое влияние и капитализацию партийного бренда.
То есть: есть толковый депутат Закса с толковой программой. И Беглов, понимая это, договаривается с ним: давайте Вы будете реализовывать свои предложения в исполнительной власти. Замечательно – с точки зрения интересов граждан.
Вместо бессодержательной неконструктивной борьбы – кандидату от ЛДПР не хватит политического веса тягаться с Бегловым – находится оптимальное решение, устраивающее все стороны.
Но вот федеральный партийный центр ЛДПР, который как бы говорит: смотрите, какие мы серьезные конкуренты. Поэтому заявление ЛДПР – не более, чем попытка зафиксировать свою значимость, а конструктивного в их поведении нет ничего», — подчеркнул эксперт.