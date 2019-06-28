Инцидент с пальцем: стало известно, что произошло между Трампом и премьером Испании

Президент США Дональд Трамп в ходе саммита G20 указал и.о​​​. премьера Испании Педро Санчесу пальцем на его место за столом, сообщает РИА «Новости».

Перед началом заседания Трамп оказался рядом с Санчесом, они поздоровались, после чего Санчес пытался что-то еще сказать Трампу, но тот в ответ указал пальцем на его место на стуле и ушел. Санчес улыбнулся и занял свое место.

Позднее в службы протокола Испании заявили, что Трамп всего лишь сказал Санчесу: «У тебя хорошее место», показав на его стул.

Ранее Трамп пошутил про «вмешательство РФ».

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