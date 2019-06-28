Трамп пожаловался Путину на фейковые новости
Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным упомянул в разговоре фейковые новости. Трансляция была показана по CNN.
«Фальшивые новости - -отличный термин, не так ли? У вас нет этой проблемы в России, а у нас есть», — сказал Трамп Путину, который улыбнулся и кивнул.
По словам Путина, в России также знакомы с этой проблемой.
«У нас также есть [фальшивые новости]», — сказал Путин, отвечая Трампу по-английски.
Новость дополняется.
Он добавил, что это «то же самое.»