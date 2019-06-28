Макрон сказал Путину «привет»

Российский лидер Владимир Путин встретился на саммите G20 со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, на встрече главы государств обращались к друг друг на «ты».

Кроме того, Макрон с улыбкой поздоровался с Путиным и сказал ему по-русски «привет».

Помимо этого, президент России подчеркнул, что Франция является важным партнером российского государства.

Он добавил, что во время рабочего ланча они обсудили несколько важных вопросов, представляющих двусторонний интерес.

Ранее сообщалось, что Путин пообщался с канцлером Германии Ангелой Меркель.