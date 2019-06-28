USA Today: Трамп объявил себя победителем в дебатах демократов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/711/12451711/AP_18365650981896-pic905-895x505-14157.jpg">

В США вечером 27 июня состоялись вторые теледебаты между демократами, претендующими на пост президента страны. Как пишет The USA Today, нынешний президент страны Дональд Трамп в это время направлялся на саммит G20 в Японию, но это не помешало ему следить за происходящим.

Как отмечается, Трамп раскритиковал демократов и заявил, что их дебаты гарантировали его переизбрание на второй срок. Он даже вспомнил о них на встрече с немецким канцлером Ангелой Меркель, сказав ей, что предпочтет провести время с ней, а не наблюдать за дебатами. В частности Трамп высказал недовольство из-за их готовности предоставлять медицинские услуги мигрантам вместо американцев. В связи с обсуждением правительства Венесуэлы лидер также пошутил про то, что демократам стоит называться Социалистической партией.

Газета замечает, что накануне Трамп заявлял, что будет размещать много твитов во время дебатов, так как он будет направляться в Японию для того, что «спасать мир». Однако спустя 30 минут после их начала он разместил пост со словом «Скучно!».