Саммит G20 начался с подхалимства, сообщают СМИ

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Президент США Дональд Трамп хвалит немецкого канцлера Ангелу Меркель, называя ее «фантастической женщиной», японский премьер Синдзо Абэ призывает к компромиссам: саммит G20 начался с примирительных слов. Об этом сообщает ARD.

На фоне растущей политической напряженности и становящейся слабой мировой экономики в Осаке начался саммит G20. Главы государств и правительств крупных индустриальных и развивающихся стран намерены обсудить в японском городе состояние глобальной экономики, вопросы торговли, дигитализацию и защиту климата. По словам Абэ, участникам следует искать общие интересы, а не акцентировать внимание на противоречиях.

Как отмечается, накануне G20 американский лидер раскритиковал страны-участницы: Японию — из-за военной слабости, Германию — из-за небольшого оборонного бюджета, Китай — из-за его торговых практик, а Индию — из-за слишком высоких таможенных пошлин. Однако на саммите Трамп вел себя более примирительно. Даже в отношении Ирана он высказался мягче, сказав, что у сторон достаточно времени для того, чтобы урегулировать конфликт.