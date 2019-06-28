Вино или чай: Путин и Трамп не сошлись в выборе напитков на G20
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время рабочего обеда на саммите G20 в японской Осаке угостились разными напитками. Об этом сообщает ТАСС.
Так Трамп отдал предпочтение бокалу красного вина, тогда как Владимир Путин выбрал среди предложенных напитков чай.
После запланированных встреч с членами G20 российский лидер продолжил общение с коллегами на торжественном приеме в неформальном ключе.
Президент России поговорил с соседями по столу – хозяином саммита премьером Японии Синдзо Абэ, с американским лидером, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и сидящими напротив председателем КНР Си Цзиньпином и французским президентом Эммануэлем Макроном. Они вели оживленную беседу и «чокались» бокалами.
Ранее сообщалось, что лидеров G20 в Осаке накормили цветами и морским чертом.