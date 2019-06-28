Для встречи с Путиным Мэй вновь выбрала красный, но отказалась от улыбки

Уходящая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй для встречи с президентом России Владимиром Путиным вновь выбрала ярко-красный костюм.

В аналогичном наряде она появилась на первой встрече с Путиным в 2016 году.

При этом настроение Мэй заметно изменилось. Если на первой встрече она широко улыбалась и явно была довольна, то сейчас в Осаке не показала никаких эмоций и выглядела скорее сердито.

Президент России Владимир Путин встретился с уходящим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на саммите G20.