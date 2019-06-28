Зеленского обвинили в госизмене

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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко выступил с обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского в государственной измене. Он написал об этом на странице в фейсбуке.

Ляшко также написал о сговоре украинского главы с Россией, который, по его мнению, произошел в конце мая. Политик считает, что Зеленский якобы хотел выполнить перечисленные в отправленной МИДом России условия по продолжению уголовного преследования задержанных моряков на Украине. Он отметил, что так президент Украины признал Крым российским.

По мнению лидера партии, ответ МИДа Украины, который вызвал «истеричную» реакцию Зеленского, был единственным правильным. Ляшко отметил, что украинская борьба в ПАСЕ и позиция министерства страны «сломала ему этот заговор».

Он обратился к спецслужбам с призывом начать расследования по этой теме, а также инициировать создание парламентской комиссии.

Ранее сообщалось, что Зеленский попросил президента России Владимира Путина освободить украинских моряков.