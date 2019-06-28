Трамп пошутил над Путиным

Президент США Дональд Трамп пошутил над президентом России Владимиром Путиным на двусторонней встрече на G20 в Японии, передает CNN.

Когда журналисты выкрикивали вопросы в обход протокола, Трамп услышал слова о вмешательстве России в выборы в 2020 году.

«Не вмешивайся в выборы», — с улыбкой сказал Трамп Путину, пригрозив ему пальцем.

Ранее сообщалось, что журналисты отказались оставлять Путина и Трампа наедине.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали переговоры в Осаке в рамках саммита G20.

Эта встреча стала первой после того, как Трамп отменил запланированные переговоры с главой РФ в Аргентине в декабре 2018 года.

В Осаке проходит первый день саммита «большой двадцатки». «Газета.Ru» следит за событиями в режиме онлайн.