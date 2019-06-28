Журналисты отказались оставлять Путина и Трампа наедине

Журналисты отказывались уходить со встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая проходит на полях саммита G20 в Осаке, передает РИА «Новости».

Представители американских и российских СМИ по окончании протокольной съемки выкрикивали вопросы и отказывались покинуть комнату переговоров, несмотря на просьбы сотрудников протокола.

Ни Путин, ни Трамп не стали реагировать на поведение сотрудников СМИ.

Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали переговоры в Осаке в рамках саммита G20.

Эта встреча стала первой после того, как Трамп отменил запланированные переговоры с главой РФ в Аргентине в декабре 2018 года.

В Осаке проходит первый день саммита «большой двадцатки». «Газета.Ru» следит за событиями в режиме онлайн.