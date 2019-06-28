Мэй пообещала сказать позицию Британии по Скрипалям на встрече с Путиным
Британский премьер Тереза Мэй заявила, что назовет версию Лондона по поводу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, которые 4 марта 2018 года подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Об этом пишет The Guardian.
По словам Мэй, она изложит свою позицию на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на G20.
«Мы нашли доказательства, мы определили двух лиц, мы считаем, что они должны быть привлечены к ответственности», — добавила Мэй.
Она рассказала, что российская сторона не позволяет выдать своих граждан. Однако есть европейские ордера на арест этих лиц, и если они выйдут за пределы России, то их задержат.
Ранее сообщалось, что российское посольство подготовило доклад к годовщине отравления Скрипалей.
Британские власти считают, что Скрипалей отравили российские спецслужбы с использованием яда «Новичок». Официальная Москва отвергает эти обвинения, а также настаивает на том, что «Новичок» никогда не производился на территории России или СССР.