В Грузии нашли виновника антироссийских протестов

Грузинский премьер Мамука Бахтадзе назвал виновным в организации беспорядков в Тбилиси бывшего лидера страны Михаила Саакашвили. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Бахтадзе, Саакашвили и его партия должны взять ответственность за то, что они сделали в стране ради своих целей. Он подчеркнул, что считает виновным бывшего президента, так как Саакашвили и его команда якобы зачастую пытаются дестабилизовать ситуацию в Грузии.

Премьер страны добавил, что Саакашвили и его партия сначала использовали людей, а потом оставили совсем одних в тяжелой ситуации.

«Это антинациональное действие», — подчеркнул Бахтадзе.

Ранее в Грузии прошла пятая акция антироссийского протеста.

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).