Путин раскрыл свое отношение к политике Меркель

Президент России Владимир Путин рассказал, что считает политику канцлера ФРГ Ангелы Меркель в отношении миграции кардинальной ошибкой, передает РИА «Новости».

«Вот когда началась проблема с миграцией, многие признали, что да, это, к сожалению, не работает, и надо бы вспомнить об интересах коренного населения», — сказал Путин.

Он пояснил, что думать о людях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации нужно, однако не стоит забывать об интересах населения своей страны.

На вопрос журналиста означает ли это, что Меркель допустила ошибку, Путин ответил: «Кардинальную ошибку».