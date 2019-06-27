Врио главы Астраханской области дал старт конкурсу «Губернаторский резерв»

27 июня в Астрахани состоялся пресс-брифинг, посвященный открытию кадрового конкурса «Губернаторский резерв». В нём приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин, руководитель блока оценочных мероприятий конкурса Павел Безручко и ректор Астраханского государственного медицинского университета, председатель Наблюдательного совета конкурса Ольга Башкина.

Конкурс проводится по поручению врио губернатора при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

В своём выступлении Игорь Бабушкин отметил, что смысл конкурса — в формировании управленческой команды региона молодыми и талантливыми людьми, стремящимися проявить себя. При этом для самих участников «Губернаторского резерва» работа в проекте может стать уникальной возможностью повысить профессиональный уровень, получить новые знания и компетенции.

«Я обращаюсь ко всем молодым управленцам — как проживающим в области, так и родившимся здесь, но, к сожалению, уехавшим работать в другие субъекты: примите участие в нашем конкурсе — это хорошая возможность проверить свои силы и получить карьерные перспективы, в том числе в исполнительной власти региона», — подчеркнул врио губернатора.

В конкурсе будут использованы современные методики оценки, которые уже показали свою эффективность в ходе кадрового проекта «Лидеры России». Как рассказал руководитель блока оценочных мероприятий Павел Безручко, участников конкурса «Губернаторский резерв» будут оценивать федеральные эксперты, ранее работавшие на конкурсе «Лидеры России».

«Наша главная задача — обеспечить беспристрастность. Нам важно, чтобы оценивающий эксперт не знал ничего личного о кандидате, не учился с ним в одной школе и так далее. Именно независимость оценки позволит отбирать кандидатов строго по их способностям и компетенциям, а не по каким-то другим параметрам», — обозначил приоритеты Павел Безручко.

За неукоснительным соблюдением правил конкурсных процедур будет следить Наблюдательный совет конкурса, председателем которого стала Ольга Башкина.

«В нашем совете представлены высокопрофессиональные люди из самых разных областей жизни региона — от промышленности до образования и здравоохранения. Такой состав способен обеспечить прозрачность и объективность отбора участников», — отметила председатель Наблюдательного совета.

Принять участие в конкурсе «Губернаторский резерв» могут руководители в возрасте до 45 лет включительно с высшим образованием и управленческим опытом (не менее года для конкурсантов до 35 лет и не менее трёх лет для участников в возрасте от 36 до 45 лет).

Этап сбора заявок продлится до 23:59 24 июля. Для регистрации в качестве участника необходимо зайти на сайт конкурса губернаторскийрезерв.рф, создать личный кабинет и заполнить анкету. В качестве первого задания участникам конкурса надо будет подготовить эссе и ответить в нём на 4 вопроса. Сделать это предстоит так же в срок до 24 июля.