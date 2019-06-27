Экс-президента Киргизии лишили неприкосновенности

Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева, сообщает ТАСС.

Депутаты парламента большинством голосов проголосовали за постановление о лишении неприкосновенности экс-президента.

Как сообщили в заксобрании республики, Атамбаев может быть привлечен к уголовной ответственности.

Покидая пост президента Киргизии Алмазбек Атамбаев попросил прощения у всех, кого обидел. Он выразил надежду, что следующий президент будет более дипломатичным.