Судьи КС Молдавии пошли на поводу у Додона
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КС Молдавии ушел в отставку в полном составе, передает Sputnik.
«Судья Вячеслав Запорожан уполномочен пленумом КС исполнять административные обязанности председателя суда до выбора нового руководителя», — говорится в сообщении КС.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон призвал всех членов Конституционного суда (КС) страны уйти в отставку. Он также добавил, что отставка всех судей является единственным путем к восстановлению конституционной стабильности.