Судьи КС Молдавии пошли на поводу у Додона

close
Reuters

КС Молдавии ушел в отставку в полном составе, передает Sputnik.

«Судья Вячеслав Запорожан уполномочен пленумом КС исполнять административные обязанности председателя суда до выбора нового руководителя», — говорится в сообщении КС.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон призвал всех членов Конституционного суда (КС) страны уйти в отставку. Он также добавил, что отставка всех судей является единственным путем к восстановлению конституционной стабильности.