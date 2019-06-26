Назначен постпред Украины в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский назначил постоянного представителя в Крыму. Об этом говорится на сайте главы государства.

В документе сказано, что место занял Антон Кориневич.

Как отмечается, он является кандидатом юридических наук, доцентом кафедры международного права Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, а также специалистом в сфере международного, гуманитарного, уголовного и энергетического права.

Ранее эту должность занимал Борис Бабин. В 2018 году он покинул пост по собственному желанию.