Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос, узнали СМИ

На Украине прокуратура вызвала на допрос пресс-секретаря президента страны Владимира Зеленского Юлию Мендель. Об этом сообщает theБабель.

По данным издания, ее ждут на допрос 27 или 28 июня.

Как отмечается, причиной вызова на допрос якобы стали ее слова о том, что украинские военные обстреливают мирное население в Донбассе.

«Она сказала об этом 7 июня в эфире программы «Право на власть» в эфире «1+1», — уточнило издание.

Уточняется, что Мендель уже пытались допросить. Причем сама пресс-секретарь отрицает, что ей пришла повестка на допрос.

Ранее Мендель заявила, что ВСУ убивают жителей Донбасса.