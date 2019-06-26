В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича

Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича. Решение принял окружной административный суд Киева. Об этом сообщает TSN.

Депутат киевского совета Юрий Сиротюк заявил, что судья Олеся чудак, которая приняла решение об отмене переименования, затянула процесс. Он отметил, что Киевский совет не согласен с решением и будет подавать апелляцию и если потребуется, то направит жалобу в Верховный суд.

На своей страничке в фейсбуке депутат написал, что они не дадут никому пренебрегать героями.

Судебное решение подтвердил и председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Ранее КС Украины разрешил переименовать Днепропетровскую область.