«Лицемеры»: Пушков о реакции Киева на возвращение РФ в ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере реакцию Киева на возвращение России в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
До этого Киев отозвал посла при СЕ из-за решения ПАСЕ о восстановлении полномочий России.
По словам Пушкова, слова украинского МИДа о том, что возвращение России в организацию является отходом от принципов и стандартов СЕ, лицемерны.
«Лицемеры», — подчеркнул Пушков.
Он добавил, что реальным отходом от принципов СЕ является нежелание ПАСЕ реагировать на действия неонацистов, убийства журналистов, а также войну в Донбассе.
Ранее сообщалось, что в ПАСЕ поставили условия России для возвращения.