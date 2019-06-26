«Лицемеры»: Пушков о реакции Киева на возвращение РФ в ПАСЕ

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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере реакцию Киева на возвращение России в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

До этого Киев отозвал посла при СЕ из-за решения ПАСЕ о восстановлении полномочий России.

По словам Пушкова, слова украинского МИДа о том, что возвращение России в организацию является отходом от принципов и стандартов СЕ, лицемерны.

«Лицемеры», — подчеркнул Пушков.

Он добавил, что реальным отходом от принципов СЕ является нежелание ПАСЕ реагировать на действия неонацистов, убийства журналистов, а также войну в Донбассе.

Ранее сообщалось, что в ПАСЕ поставили условия России для возвращения.