Савченко баллотируется в Раду от Донбасса
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Депутат Рады Надежда Савченко решила баллотироваться в следующий созыв парламента от Донбасса. Об этом она написала в фейсбуке.
По ее словам, вместе с ней на выборы в Раду от Донбасса пойдет ее сестра — Вера.
Она отметила, что ее избирательный округ также находится в Донецкой области.
Савченко является руководителем партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».
Данная политсила не была допущена до выборов ввиду неуплаты взноса, однако выдвинула семь кандидатов в мажоритарных кругах.
Ранее сообщалось, что Савченко пойдет на выборы в Раду.