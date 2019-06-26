Савченко баллотируется в Раду от Донбасса

Депутат Рады Надежда Савченко решила баллотироваться в следующий созыв парламента от Донбасса. Об этом она написала в фейсбуке.

По ее словам, вместе с ней на выборы в Раду от Донбасса пойдет ее сестра — Вера.

Она отметила, что ее избирательный округ также находится в Донецкой области.

Савченко является руководителем партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».

Данная политсила не была допущена до выборов ввиду неуплаты взноса, однако выдвинула семь кандидатов в мажоритарных кругах.

Ранее сообщалось, что Савченко пойдет на выборы в Раду.