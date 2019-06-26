Жириновский объяснил решение ЛДПР поддержать приостановку ДРСМД

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался во вторник с трибуны Госдумы в поддержку законопроекта о приостановке Россие действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Сегодня радостный день для депутатов фракции ЛДПР — мы всегда с удовольствием поддерживаем те законы, которые направлены чисто на защиту наших национальных интересов. То, что случилось в декабре 87-го года, — это признак слабости», — заявил Жириновский.

«До сих пор это лучшие ракеты в мире, сегодня нет таких ракет, представляете, таких ракет и сегодня нет! Мы не «Запорожец» сняли с конвейера, мы сняли самый мощный щит обороны — разрезали и полностью уничтожили. А американцы отвинчивали головку — и на склад; надо — снова привинтили, и ракета готова, или якобы в качестве мишени используют. Но сегодня в качестве мишени, а завтра как боевые ракеты, то есть полный обман», — уверен лидер ЛДПР.

«Мы, заключив договор, для контроля пустили их на все наши объекты, они видели, как мы уничтожаем ракеты, самые лучшие в мире, а нас-то они никуда не пускали! Что это за договоры? Здесь опять дипломаты виноваты: как составляются договоры, кто и как контролирует? Если они не дают нам возможности нормально контролировать, то и мы их никуда не должны пускать», — отметил Жириновский.

«ЛДПР с удовольствием поддержим законопроект, это очень важно, и не надо заключать никаких подобных договоров! Побольше бы таких дней, чтобы мы не участвовали в тех договорах, которые нас ослабляют, которые нам мешают жить и в конце концов прийти к главному решению — сделать систему власти мощной, крепкой и вечной, чтобы мы не колебались, не сомневались и чтобы было больше аплодисментов, больше праздников и меньше похорон», — резюмировал он.