Россияне получили альтернативу Грузии

Главы МИД России и Мальдив Сергей Лавров и Абдулла Шахид подписали соглашение об отмене виз между странами.

Об этом сообщается в твиттере российского ведомства.

По словам Лаврова, в 2018 году возросло число поездок россиян на Мальдивы, в текущем году тенденция сохраняется.

Отмечается, что безвиз позволить увеличить турпоток, а также упростит контакты представителей деловых кругов стран.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гражданам России невозможно запретить посещать Грузию и никто не собирается это делать.